Francia: approvata la nuova legge sull'immigrazione, Macron parlerà questa sera in tv

- Il presidente francese Emmanuel Macron si esprimerà in televisione oggi alle 19, dopo che la legge immigrazione, è stata approvata dal Parlamento. Lo ha annunciato con un comunicato il gruppo "France Television", spiegando che il capo dello Stato interverrà nella trasmissione "C à Vous" dell'emittente televisiva "France 5". Il presidente evocherà "i momenti chiave" del 2023" e parlerà delle "prospettive del 2024", si legge nel comunicato. Questa notte l'Assemblea nazionale francese ha approvato il testo con 349 voti a favore e 186 contrari. Ieri in serata era arrivato il via libera del Senato, con 214 voti a favore e 114 contrari. Il progetto di legge la scorsa settimana era stato bocciato dalla Camera bassa del Parlamento francese, che ha approvato una mozione di censura sostenuta dai principali partiti di opposizioni. Il documento è tornato così all'esame della Commissione mista paritaria del Parlamento, composta da sette senatori e sette deputati di diversi orientamenti politici che hanno trovato un'intesa su una bozza. Il progetto, fortemente inasprito rispetto alla versione iniziale presentata dal ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, è quindi tornato alle Camere, che lo hanno approvato con il sostegno dei Repubblicani e del Rassemblement National di Marine Le Pen. (segue) (Frp)