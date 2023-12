Francia: approvata la nuova legge sull'immigrazione, Macron parlerà questa sera in tv (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'appoggio della formazione di estrema destra ha aperto una crisi all'interno della maggioranza e del governo. Secondo diverse fonti citate dai media, il ministro della Salute, Aurelien Rousseau, ha presentato le dimissioni in nottata, ma la premier Elisabeth Borne questa mattina è intervenuta all'emittente radiofonica "France Inter" sostenendo che il capo dello Stato non le ha ancora effettivamente ricevute. Ieri sera altri ministri contrari alla legge, come quello dei Trasporti Clement Beaune o quella dell'Istruzione superiore Sylvie Retailleau, sono stati ricevuti a Matignon, sede del governo. Intervenendo all'emittente televisiva "Public Senat", il segretario del Partito socialista Olivier Faure ha dichiarato che il presidente Emmanuel Macron è responsabile di "alto tradimento". Il capo dello Stato "sta sposando le tesi di estrema destra", ha detto Faure. Il quotidiano "Le Figaro" in un editoriale riferisce che questa legge sull'immigrazione è completamente "scappata" di mano al titolare dell'Eliseo. "Questa storia lascerà delle tracce", scrive il quotidiano conservatore. Il quotidiano "Libération" afferma invece che "questa diga supplementare" contro l'estrema destra ieri è "saltata". Per tutta risposta, la premier Elisabeth Borne ha affermato di avere "la sensazione di aver compiuto il suo dovere". "Volevamo far votare un testo sulle misure utili, efficaci, attese dai nostri concittadini con due obiettivi: allontanare più rapidamente, più efficacemente quelli che non hanno il diritto di restare in Francia e integrare meglio quelli che scegliamo di accogliere", ha detto Borne. (segue) (Frp)