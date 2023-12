Francia: approvata la nuova legge sull'immigrazione, Macron parlerà questa sera in tv (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le misure più importanti contenute nella legge, c'è quella che prevede il rilascio di assegni familiari a stranieri che regolarmente si trovano sul suolo nazionale solo se questi hanno cinque anni di residenza in Francia o 30 mesi di attività lavorativa. Agli studenti che provengono da un altro Paese, poi, verrà richiesto il pagamento di una cauzione. I prefetti avranno inoltre maggiori poteri decisionali nel rilascio dei titoli di soggiorno. Borne ha garantito che l'Assistenza sanitaria di Stato per i migranti irregolari "non sarà soppresso" come invece richiede la destra. Intanto, la Federazione degli attori della solidarietà, che racchiude più di 900 associazioni umanitarie, ha annunciato che darà ricorso al Consiglio di Stato. (Frp)