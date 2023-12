Rieti: uccide la moglie a martellate e poi si spara, anziani coniugi trovati morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si indaga a Rieti per la morte di due anziani coniugi residenti nella frazione Sant’Elia Alto. Nel tardo pomeriggio di ieri i corpi di moglie e marito, lei 72 anni, lui 82, sono stati trovati senza vita, nella loro abitazione. A lanciare l’allarme è stato un loro parente che, dopo aver tentato invano più volte di raggiungere telefonicamente uno dei due coniugi, si è sincerato di persona recandosi nell’abitazione trovando i loro corpi. I due sono morti in modi diversi: l’uomo a causa di un colpo di arma da fuoco, la donna perché colpita da un corpo contundente, pare si tratti di un martello. Gli investigatori della squadra mobile di Rieti che indagano sono portati a ritenere che si sia trattato di omicidio suicidio. Si ipotizza, infatti, che l’uomo abbia prima colpito la moglie con un martello uccidendola, e che poi si sia tolto la vita con un colpo di fucile da caccia. La procura di Rieti coordina le indagini. Al momento non risultano denunce per violenze domestiche.(Rer)