Roma: restaurata la Chiesa Nuova, tornano a splendere gli affreschi di Pietro da Cortona

Imponente, ad alta quota, capace di creare un dialogo inimmaginabile con opere d'arte che hanno segnato lo stile architettonico e artistico della Controriforma e poi del Barocco. Sono le caratteristiche dell'intervento di restauro appena concluso nella chiesa di Santa Maria in Vallicella, detta anche Chiesa Nuova, a Roma. Il laboratorio di restauro, realizzato con fondi ordinari del Fondo edifici di culto (Fec), è stato curato dalla soprintendenza speciale di Roma, diretta da Daniela Porro, ed è stato allestito a oltre 40 metri di altezza consentendo a un gruppo di specialisti, coordinato dall'architetto Alessandra Fassio, di entrare in diretta connessione con gli affreschi e gli stucchi della cupola ideata da Pietro da Cortona. La caratteristica che ha reso unico il progetto è stata l'utilizzo di strategie a basso impatto ambientale ed ecosostenibili dal punto di vista della tecnologia utilizzata oltre ad un elevatore di servizio che ha ampliato le possibilità di salita al cantiere in totale sicurezza. Per la prima volta, dopo il precedente restauro risalente al 1893, si è intervenuti sulle architetture e sugli apparati decorativi.