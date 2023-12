Roma: restaurata la Chiesa Nuova, tornano a splendere gli affreschi di Pietro da Cortona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla cerimonia di presentazione del restauro, avvenuta ieri, hanno partecipato anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che hanno visitato il cantiere dove sono state realizzate le attività. “Siamo orgogliosi dell’impegno e della passione che i funzionari delle soprintendenze e del Fondo edifici di culto del Viminale pongono nel preservare e tutelare beni dall’immenso valore storico ed artistico. E il restauro della cupola di Santa Maria in Vallicella, con lo splendido dipinto di Pietro da Cortona, ne è la piena testimonianza”, ha affermato il ministro Piantedosi. “Proseguiremo lungo questa strada per conservare, valorizzare e fare scoprire ai cittadini un patrimonio inestimabile costituito dagli edifici di culto di proprietà dello Stato e dalle opere d'arte che vi sono custodite”, ha concluso. “Il patrimonio religioso è parte del patrimonio identitario della Nazione ed è nostro dovere prendercene cura, e siamo impegnati in tanti interventi che prevedono il restauro e la valorizzazione di abbazie, monasteri e chiese”, sono state le parole del ministro Sangiuliano. “L'importante intervento di restauro testimonia in modo esemplare l'azione volta alla conservazione di una storia che appartiene a tutti e che continua a destare meraviglia”, ha spiegato il soprintendente speciale Daniela Porro. “In questi anni, al fianco del Fondo edifici di culto e con la congregazione Oratoriana, è stato condotto un lavoro mirabile che restituisce alla collettività uno dei capolavori di Pietro da Cortona”, ha concluso Porro. (segue) (Rer)