Roma: restaurata la Chiesa Nuova, tornano a splendere gli affreschi di Pietro da Cortona (3)

- Le attività di restauro sugli affreschi di Pietro da Cortona hanno costituito l’ultimo segmento, in ordine temporale, del progetto complessivo che ha riguardato anche i cantieri per la messa in sicurezza della volta e delle pavimentazioni della Cappella Spada, la messa in sicurezza della cappella della Presentazione, la parziale revisione delle coperture con l’installazione del sistema linea vita e la messa in sicurezza della Cupola stessa compresi i quattro pennacchi e le decorazioni a stucco. La fase di restauro si è conclusa con la predisposizione di un sistema di illuminazione volto alla valorizzazione del bene. In considerazione delle dimensioni del monumento e della molteplicità delle tematiche è stato necessario suddividere gli interventi per i diversi ambiti di interesse. La Chiesa e i locali annessi infatti evidenziavano un diffuso degrado delle superfici interne, imputabile ad infiltrazioni di acque meteoriche e umidità da risalita capillare, che hanno richiesto un accurato accertamento diagnostico per poi procedere agli aspetti operativi degli interventi realizzati con tecniche d’avanguardia. (segue) (Rer)