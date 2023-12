Rai: Rossi (Dg), sostiene industria audiovisivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Rai "sostiene l'intera industria dell'audiovisivo". Lo ha detto il direttore generale Rai, Giampaolo Rossi, in Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. "Sta svolgendo il suo ruolo in piano di tutela, ma c'è bisogno di una maggiore consapevolezza dell'importanza strategica non solo economica, ma anche culturale di questa industria - ha aggiunto -. I servizi pubblici vivono di finanziamento pubblico, che sia canone o che sia finanziamento diretto. In tutta Europa si è aperto ed è vivo il dibattito sulle modalità con cui il finanziamento pubblico vada fatto nei servizi pubblici. Molti Paesi hanno mantenuto il meccanismo del canone e noi abbiamo optato per una scelta diversa, per cui una parte del canone viene diminuito per attingere alla fiscalità generale. Nei grandi servizi pubblici europei c'è una carenza oggettiva delle risorse a disposizione e il finanziamento totale differisce in modo importante nei cinque Paesi", ha concluso Rossi.(Rin)