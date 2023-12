© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:REGIONEConferenza stampa di presentazione dei nuovi treni Rock del regionale di Trenitalia per la Regione Campania. Intervengono Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania; Luca Cascone, presidente IV Commissione del Consiglio Regionale; Luigi Corradi ad e direttore generale Trenitalia; Maria Annunziata Giaconia, direttore Business regionale e sviluppo intermodale Trenitalia; Mario Cuoco, direttore regionale Campania Trenitalia; Valeria Giovanna Venuto, responsabile Affari istituzionali Trenitalia. Stazione Centrale, in piazza Garibaldi - Napoli (ore 10.15).NAPOLIConsegna della targa a Miranda Martino, in segno di gratitudine da parte della città di Napoli per la "lunga e brillante carriera" dell'artista. Saranno presenti il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco per l'Industria musicale e l'audiovisivo. Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, in piazza Municipio - Napoli (ore 10).Conferenza stampa di presentazione degli eventi del "Capodanno a Napoli", in programma dal 29 dicembre al primo gennaio nell'ambito del progetto "Napoli Città della Musica". Intervengono il sindaco Gaetano Manfredi, il delegato per l'Industria musicale e l'audiovisivo Ferdinando Tozzi e l'assessora ai Giovani e al Lavoro Chiara Marciani. Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, in piazza Municipio - Napoli (ore 12.15).Apertura del primo centro comunale per anziani affetti da Alzheimer. Interviene l'assessore al Welfare Luca Fella Trapanese. Centro diurno Alzheimer - Rsa Villa San Giuseppe di via Colli Aminei - Napoli (ore 9).VARIECerimonia di riconoscimento al merito per medici, infermieri, operatori sanitari che si sono particolarmente distinti nel corso degli ultimi 12 mesi, nell'ambito della festa di Natale dell'ospedale. Salone Moriello del Padiglione Monumentale dell'ospedale Cardarelli - Napoli (ore 11.30).Conferenza stampa di presentazione di un nuovo progetto che punta, attraverso una serie di appuntamenti culturali, alla valorizzazione del Patrimonio linguistico napoletano. Intervengono Maurizio De Giovanni e i rappresentanti della Fondazione Campania dei Festival, diretta da Ruggero Cappuccio, che collabora alla realizzazione degli eventi in programma. Musap, Circolo Artistico Politecnico in piazza Trieste e Trento (Palazzo Zapata) - Napoli (ore 12).Settima edizione del premio "Donne per Napoli" ideato dall'imprenditore Raffaele Carlino, presidente di Carpisa e Miriade, insieme con Lorenzo Crea direttore artistico della manifestazione. Teatro Posillipo - Napoli (ore 20).(Ren)