Regno Unito: Hunt, con calo inflazione siamo sulla strada della crescita economica sana e sostenibile

- Il cancelliere dello Scacchiere britannico, Jeremy Hunt, ha commentato positivamente l'inatteso calo dell'inflazione al 3,9 per cento di novembre. Scrivendo su X Hunt ha affermato: "L'inflazione si è più che dimezzata, passando da oltre l'11 per cento al 3,9 per cento, quindi possiamo vedere che il nostro piano sta funzionando". "Con l'allentamento delle pressioni inflazionistiche, insieme ai grandi tagli fiscali sulle imprese che ho annunciato nella dichiarazione d'autunno, siamo di nuovo sulla strada verso una crescita sana e sostenibile per il Paese", ha commentato il cancelliere. (Rel)