Ostia: condomini esasperati da miasmi, scoperto ristorante abusivo in appartamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine delle indagini, svolte su delega della Procura di Roma, un uomo di 71 anni è stato denunciato all'Autorità giudiziaria per indebita percezione di erogazioni pubbliche, immissione di fumi e odori molesti e intollerabili in abitazioni residenziali private, conservazione degli alimenti in locali sudici ed infestati. A carico della famiglia sono state elevate inoltre sanzioni amministrative per circa 10 mila euro. Alle verifiche hanno partecipato anche agenti del Gruppo sicurezza sociale urbana (Gssu) della Polizia di Roma Capitale e personale dei Nas dei carabinieri per la propria esclusiva competenza in materia di igiene alimentare. (Rer)