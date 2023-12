Ucraina: operatore mobile Kyivstar registra nuovi problemi di connessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operatore telefonico ucraino Kyivstar sta riscontrando nuovi problemi di connessione dopo l'attacco informatico del 12 dicembre. E' quanto si legge in un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook di Kyivstar. "Gli specialisti dell'azienda stanno lavorando per ripristinare i servizi. Facciamo del nostro meglio per risolvere i problemi tecnici il prima possibile", ha detto l'operatore mobile, precisando che ci sono problemi nel sud e nell'ovest dell'Ucraina. (Kiu)