Camera: oggi question time con ministri Calderone, Sangiuliano e Urso

24 luglio 2021

- Si svolge oggi, mercoledì 20 dicembre, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto l'ufficio stampa della Camera. La ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, risponde a interrogazioni sull'introduzione di meccanismi salariali differenziati su base territoriale (Sarracino - Pd-Idp); sulle iniziative al fine di assicurare la continuità lavorativa dei cittadini ucraini che svolgono la loro attività sul territorio italiano (Del Barba - Iv-C-RE). Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, risponde a interrogazioni sulle vicende, emerse sulla stampa, riguardanti il sottosegretario di Stato Vittorio Sgarbi (Caso - M5s); sull'affluenza turistica, sugli incassi realizzati e sulle risorse destinate alle diocesi e ai territori alluvionati, in relazione all'introduzione del biglietto d'ingresso al Pantheon (Lupi - Nm(N-C-U-I)-M). Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte al rilancio industriale del sito siderurgico di Piombino, anche attraverso la proroga della cassa integrazione, in attesa della definizione del nuovo assetto produttivo dell'area (Benzoni – Az-Per-RE); sulle iniziative volte ad accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria tuttora aperte, ai fini del rilancio della produttività delle imprese coinvolte (Foti - Fd'I); sulle iniziative volte alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto di ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile, al fine di consentire la piena operatività di tale fondazione (De Palma - FI-Ppe); sul piano transizione 5.0 in materia di trasformazione digitale e sostenibile delle imprese (Toccalini - Lega); sulle iniziative per il rilancio dell'industria automobilistica, tramite la promozione della produzione di veicoli elettrici e la destinazione delle risorse pubbliche alle imprese che mantengono la produzione in Italia (Grimaldi - Avs). (Com)