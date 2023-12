© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice primo ministro e ministro degli Esteri giordano, Ayman Safadi, incontrerà oggi l'omologo del Regno Unito, David Cameron, in visita ufficiale in Giordania per la prima volta dalla sua nomina a capo della diplomazia britannica. Lo ha reso noto l'emittente giordana "Al Mamlaka". La visita di Cameron si inserisce negli inviti britannici a un cessate il fuoco sostenibile e duraturo nella Striscia di Gaza. (Lib)