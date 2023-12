Rai: Graziano (Pd), dopo audizione Sergio e Rossi serve discussione più ampia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nelle loro audizioni in commissione di Vigilanza Rai l'amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi hanno posto una serie di questioni di importante rilievo. Per questo motivo abbiamo chiesto un aggiornamento dei lavori della Commissione perché la vicenda Rai è molto complessa e c'è bisogno di più tempo per la discussione. Non è certo in 40 minuti che si possono esaudire temi così rilevanti". Lo afferma il deputato democratico Stefano Graziano, capogruppo in commissione Vigilanza Rai.(Rin)