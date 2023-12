Regno Unito: nuova elezione suppletiva dopo estromissione deputato Bone a Wellingborough

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, si trova ad affrontare un'altra pericolosa elezione parlamentare suppletiva dopo che gli elettori del collegio di Wellingborough, in Inghilterra, hanno firmato una petizione per rimuover il deputato conservatore Peter Bone. Lo scorso ottobre, Bone era stato sospeso per sei settimane dalla Camera dei Comuni dopo che un organo di controllo parlamentare aveva scoperto comportamenti di bullismo e cattiva condotta sessuale. Ieri è stato confermato che si terranno elezioni suppletive nel collegio elettorale di Bone, dopo che 10.505 persone presenti al seggio hanno firmato una petizione per la sua rimozione. La petizione doveva essere firmata dal 10 per cento degli aventi diritto nella circoscrizione elettorale: il 13,2 per cento degli elettori ha sostenuto l'iniziativa. (Rel)