Famiglia: Roccella, sostegni alla natalità

20 luglio 2021

- "La fine di una lunga stagione di indifferenza nei confronti della famiglia e della natalità e la promozione di un ambiente normativo e culturale favorevole e accogliente nei confronti dei genitori sono state fin dal primo giorno una nostra priorità". Così la ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, in una intervista a "Quotidiano Nazionale". "Quest'anno - osserva - più che investire altre risorse sull'assegno unico su cui nel frattempo è stata aperta in Europa una procedura di infrazione, abbiamo puntato sulla decontribuzione per le mamme lavoratrici dal secondo figlio in poi, sull'asilo nido sostanzialmente gratuito dal secondo figlio, su un ulteriore aumento dei congedi parentali, oltre ad altre misure". Roccella spiega inoltre che è "impensabile affrontare la questione demografica senza porsi il problema della conciliazione tra famiglia e lavoro, in particolare per le donne: non perché la cura dei figli non debba essere condivisa, ma perché c'è una parte dell'impegno che inevitabilmente grava sulle mamme. Non si tratta di convincere le donne a fare figli, ma di renderle libere di fare i figli che in tutte le statistiche dichiarano di voler fare senza che questa scelta debba essere vissuta come un'alternativa rispetto alla realizzazione professionale". (segue) (Rin)