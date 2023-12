Famiglia: Roccella, sostegni alla natalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sotto questo riguardo "il governo sta facendo la sua parte e la scelta di puntare sulla decontribuzione va in questa direzione. Ma riteniamo fondamentale coinvolgere tutti gli attori in campo: il mondo produttivo, il mondo del lavoro, gli enti locali, il terzo settore. Per questo, accanto alla certificazione della parità di genere prevista dal Pnrr, per la quale siamo già vicini a raggiungere il target di aziende certificate previsto per il 2026, abbiamo promosso un codice di autodisciplina per stimolare la responsabilità d'impresa e mettere in rete le buone pratiche". "L'iniziativa - conclude Roccella - ha avuto un'ottima risposta con un'adesione immediata di un centinaio di imprese". (Rin)