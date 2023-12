Spagna: ministra Calvino, acquisizione 10 per cento Telefonica mira a dare stabilità ad azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'acquisizione del 10 per cento di Telefonica da parte del governo spagnolo è una decisione che mira a dare stabilità all'azienda per raggiungere i suoi obiettivi. Lo ha detto la ministra dell'Economia, Nadia Calvino, in alcune dichiarazioni alla stampa, aggiungendo che questa quota è "in linea" con altri grandi Paesi europei, come Francia e Germania, che stanno aumentando le loro partecipazioni pubbliche in grandi operatori strategici di telecomunicazioni. "È senza dubbio l'azienda più strategica del nostro Paese, non solo per la sua presenza nel campo delle infrastrutture di telecomunicazione e dell'innovazione tecnologica, ma anche per il suo peso nel campo della sicurezza e della difesa", ha sottolineato Calvino. (Spm)