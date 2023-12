Serbia: Transparency, le elezioni si sono svolte senza irregolarità significative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni parlamentari, provinciali e locali in Serbia si sono svolte senza irregolarità significative. Lo ha constatato l'organizzazione che si occupa della lotta alla corruzione nel Paese balcanico, Transparency Serbia. Il segretario generale del Consiglio della stessa associazione, Mario Spasic, ha dichiarato che dal registro delle obiezioni disponibile sul sito web della Commissione elettorale centrale (Rik), si può constatare che "ci sono due obiezioni che non sono state risolte, mentre ce ne sono diverse che sono state respinte in quanto infondate ai sensi della legge". "Il risentimento di coloro che hanno chiaramente perso le elezioni è un problema loro. Non è normale che la mancanza di sostegno degli elettori e la mancanza di una politica siano ora giustificate da un presunto furto. Anche l'eurodeputato e relatore per la Serbia al Parlamento europeo, Vladimir Bilcik, ha confermato ciò di cui sto parlando", ha sottolineato Spasic, il quale ha aggiunto che le proteste di coloro che hanno perso le elezioni "sono una reazione del tutto insensata alla propria incompetenza". (Seb)