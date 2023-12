© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle Europee "non posso candidarmi e dire agli elettori 'votatemi all'Europarlamento', perché io all'Europarlamento non ci andrei mai". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, a "24 Mattino" su Radio24. "E' una questione di rispetto e trasparenza", con il M5s "questa cosa non è possibile, noi non la possiamo fare", ha aggiunto.(Rin)