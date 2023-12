Natale: Coldiretti/Ice', rispetto a 2022 +10 per cento spesa a tavola, 115 euro a famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli italiani quest'anno tornano a spendere per il Natale a tavola con una media di 115 euro a famiglia, il 10 per cento in più rispetto alle feste del 2022, facendo segnare un ritorno ai livelli pre pandemia, dopo tre anni segnati da guerra e Covid. E' quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixe' su "Il Natale sulle tavole degli italiani" presentata in occasione dell'assemblea elettiva della più grande organizzazione agricola d'Italia e d'Europa. Il calo dell'inflazione, per lunghi mesi spauracchio delle famiglie, ha avuto effetti positivi anche sulle scelte dei pasti natalizi, tanto che la maggioranza degli italiani (31 per cento) spenderà tra 50 a 100 euro, mentre un altro 29 per cento si spingerà fino a 200 euro e il 10 per cento arriverà a 300 euro (il quattro per cento anche oltre). Solo un sette per cento conterrà il budget sotto i 30 euro mentre il 13 per cento lo si manterrà tra i 30 e i 50 euro mentre un sei per cento preferisce non rispondere. A livello territoriale i più "spendaccioni" sono gli italiani delle Isole con una media di 148 euro a famiglia, davanti a quelli residenti al sud (127 euro) e del nord ovest (109 euro) che si piazzano poco davanti al centro (105). I più "parchi" sono i residenti del nord est, con appena 99 euro a famiglia. Continuano poi a ripopolarsi le tavolate dopo il crollo sotto la pandemia. Il Natale 2023 vede una media di quasi otto commensali, anche qui con notevoli differenze lungo lo Stivale, secondo Coldiretti/Ixe'. I più "social" sono siciliani e sardi, con una media di circa dieci persone, mentre i più "solitari" sono gli abitanti del nord ovest con sette invitati. Percentuali "bulgare" per quanto riguarda la scelta del luogo dove festeggiare il Natale che l'88 per cento degli italiani passerà a casa, tra chi lo farà nella propria abitazione (54 per cento) e chi da parenti e amici (34 per cento). (segue) (Com)