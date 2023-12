Natale: Coldiretti/Ice', rispetto a 2022 +10 per cento spesa a tavola, 115 euro a famiglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una minoranza del sei per cento - prosegue Coldiretti - sceglierà invece un ristorante o un agriturismo, ma c'è anche un sei per cento che deciderà all'ultimo momento, secondo Coldiretti/Ixe'. Il trend generale vede comunque un deciso ritorno della tradizione, con la stragrande maggioranza degli italiani che si indirizzerà verso i piatti che hanno fatto grande la cucina italiana, non a caso candidata a patrimonio dell'Unesco, con un occhio al portafogli senza risparmiare sulla qualità. Se nel menu della vigilia è servito soprattutto il pesce, a Natale prevale la carne e vincono bolliti, arrosti e fritti, dall'agnello ai tacchini, ma anche minestre, zuppe, paste ripiene, cappelletti in brodo e pizze rustiche. Ma a tavola trovano spazio anche i regali enogastronomici tra i più gettonati per la spinta verso doni utili ma anche per l'affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola, che si esprime con la preparazione fai da te di ricette personali per serate speciali. "In questi giorni di festa chiediamo agli italiani di sostenere il consumo di prodotti alimentari Made in Italy per aiutare l'economia, il lavoro ed il territorio nazionale in un momento di difficoltà" è l'appello lanciato dal presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, nel sottolineare che nei giorni delle feste di Natale e Capodanno saranno spesi in pranzi, cenoni, regali e viaggi oltre dieci miliardi di euro in prodotti alimentari e bevande. "Per aiutare le famiglie in difficoltà a trascorrere un Natale più sereno - ha continuato Prandini - abbiamo inoltre attivato in tutti i mercati contadini di Campagna amica la spesa sospesa dove i cittadini possono donare prodotti alimentari ai più bisognosi che potranno portare sulla tavola delle feste generi alimentari Made in Italy, di qualità e a chilometro zero. Un'esperienza - conclude - grazie alla quale abbiamo raccolto sino ad oggi oltre dieci milioni di chili di frutta, verdura, formaggi, salumi, pasta, conserve di pomodoro, farina, vino e olio 100 per cento italiani". (Com)