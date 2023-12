Roma: controlli antidroga ad Anzio-Nettuno, 2 arresti, sequestrate dosi di marijuana e cocaina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono state arrestate con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. È questo il bilancio dei controlli svolti dalla polizia di Stato nei Comuni di Anzio e Nettuno, in provincia di Roma. Nel corso delle attività, sono state sequestrate dosi di marijuana e cocaina. In particolare, i poliziotti del commissariato Anzio-Nettuno hanno arrestato un 37enne di Anzio con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente oltre che di lesioni ed evasione. Gli agenti sono intervenuti a seguito della segnalazione da parte di una donna che riferiva di un inquilino del proprio stabile che minacciava verbalmente lei e suo marito e che aveva aggredito anche il loro figlio. Gli agenti sono giunti sul posto ed hanno effettuato un controllo al relativo stabile. Una volta raggiunto l'appartamento dell'inquilino molesto, lo hanno sorpreso fuori dalla porta d'ingresso. I poliziotti lo hanno quindi invitato alla calma e ad entrare in casa dove hanno trovato circa 628 grammi di marijuana. Gli investigatori hanno inoltre accertato, poco dopo le fasi della identificazione, che l'uomo era sottoposto al regime degli arresti domiciliari e per tali motivi lo hanno tratto in arresto per lesioni, evasione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. (segue) (Rer)