Roma: controlli antidroga ad Anzio-Nettuno, 2 arresti, sequestrate dosi di marijuana e cocaina (2)

- Nel pomeriggio dello scorso 15 dicembre, sempre i poliziotti del commissariato Anzio-Nettuno, nel corso di specifici servizi mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, incrementati in prossimità delle feste natalizie nel comune di Nettuno, hanno controllato un giovane di 24 anni, che si è mostrato sin da subito insofferente al controllo. Durante le attività gli agenti hanno rinvenuto indosso al ragazzo 50 involucri contenenti circa 20 grammi di cocaina e 210 euro suddivisi in banconote di vario taglio, mentre, presso l'abitazione del giovane hanno rinvenuto circa 1 grammo di crack e diverso materiale per il confezionamento della droga. Il 24enne è stato quindi arrestato poiché accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono stati convalidati dall'Autorità giudiziaria. (Rer)