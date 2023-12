Spagna: Sanchez, avvio negoziati adesione Ucraina e Moldova è un evento storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana al Consiglio europeo si è deciso di avviare i negoziati per l'adesione dell'Ucraina e della Moldova all'Ue: "questa decisione è un evento storico". Lo ha detto il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, al Congresso dei deputati per fare il punto sulla presidenza spagnola dell'Ue, sull'ultimo Consiglio europeo e sulla guerra a Gaza. "L'ingresso di nuovi Stati membri non solo allargherà l'Unione a sud e a est, ma ci renderà più grandi all'interno perché ci aiuterà a portare più sicurezza e più posti di lavoro", ha aggiunto il premier, aggiungendo che questo è uno dei "grandi lasciti" della presidenza di turno spagnola definita "un vero successo". Sanchez poi ha difeso la necessità per l'Europa di raggiungere la reindustrializzazione. "Dobbiamo aprirci al mondo esterno, dobbiamo guidare la modernizzazione dell'architettura multilaterale. Questa è la visione per il futuro della presidenza spagnola, in un esercizio pionieristico di lungimiranza strategica, che è stato applaudito anche dalla Commissione e dal Consiglio", ha evidenziato il premier spagnolo. (Spm)