Ucraina: “Wsj”, militari sempre più anziani, pesano irregolarità degli uffici di reclutamento (2)

- Secondo il quotidiano, che cita “numerosi militari e analisti militari”, il sistema di coscrizione ucraino “non sta mobilitando il personale efficacemente, né fornendo la quantità e qualità di truppe necessarie, e nemmeno distribuendo equamente l’onere all’interno della società ucraina”. A causa della corruzione e delle esclusioni di alcune categorie di cittadini, una quota sproporzionata dei coscritti sono uomini di mezza età provenienti da villaggi e piccole città. Allo stesso tempo, il quotidiano segnala episodi sempre più numerosi di scontri e colluttazioni tra coscritti e impiegati degli uffici di registrazione e arruolamento militare. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato ieri che le forze armate hanno chiesto l'arruolamento di altri 500mila uomini. Il presidente ha dichiarato che in proposito non è stata ancora assunta alcuna decisione, e che il tema è “molto sensibile”. Il ministero della Difesa ucraino, frattanto, ha ammesso irregolarità da parte dei dipendenti degli uffici di registrazione e arruolamento militare locali, lamentando però che troppe persone ignorano gli avvisi di chiamata alle armi. (Was)