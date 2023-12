Cina: terremoto nel Gansu, sale a 131 il bilancio delle vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito a 131 il bilancio delle vittime provocate dal terremoto di magnitudo 6.2 verificatosi lunedì notte nella provincia cinese nord-occidentale di Gansu, a cinque chilometri dal confine con la vicina provincia di Qinghai. Lo riporta l'agenzia di stampa statale "Xinhua" sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni locali. In Gansu sono stati accertati 113 morti e 782 feriti, mentre nel Qinghai il bilancio si attesta a 18 vittime, 198 feriti e 16 dispersi. L'epicentro del sisma è stato rilevato ad una profondità di dieci chilometri nella municipalità di Liugou, a circa otto chilometri da Jishishan, capoluogo della contea autonoma di Bonan-Dongxiang-Salar, nella provincia di Gansu. Il sisma che ha colpito la provincia, una delle più povere del Paese, ha provocato il crollo di 115 mila case, numerose frane e il danneggiamento di autostrade e strade rurali. In un villaggio del Qinghai, decine di case sono state sepolte da limo e fango, che ha richiesto l'uso di escavatori, droni e bulldozer per rintracciare i superstiti. Nell'ora successiva al terremoto, sono state registrate almeno 32 scosse d'assestamento. Il presidente Xi Jinping ha invocato sforzi a tutto campo per la ricerca dei sopravvissuti, le cui condizioni diventano più drammatiche di ora in ora a causa delle bassissime temperature. Nelle aree del disastro opera un contingente dell'Esercito popolare di liberazione (Epl) formato da 300 militari, oltre che 300 tra ufficiali e funzionari di polizia. (Cip)