Australia-Nuova Zelanda: primi ministri concordano rafforzamento relazioni di difesa

- I primi ministri di Australia e Nuova Zelanda hanno concordato oggi di rafforzare i legami bilaterali nel campo della Difesa, mentre la Nuova Zelanda considera la condivisione di tecnologie militari avanzate con gli Stati Uniti e il Regno Unito attraverso il partenariato Aukus. Il primo ministro neozelandese Christopher Luxon ha scelto l'Australia come destinazione del suo primo viaggio all'estero da quando ha formato un governo di coalizione dopo le elezioni di ottobre. Il primo ministro ha dichiarato di aver concordato con l’omologo australiano Anthony Albanese che i ministri della Difesa e degli Esteri dei due Paesi si incontreranno all'inizio del 2024 per garantire che i loro piani siano "allineati e coordinati". "Sappiamo di trovarci di fronte a un mondo più impegnativo e complesso. Le strette relazioni di sicurezza e difesa che abbiamo con il nostro unico alleato, l'Australia, sono fondamentali per la Nuova Zelanda", ha detto Luxon nel corso di una conferenza stampa a Sydney. (segue) (Res)