Australia-Nuova Zelanda: primi ministri concordano rafforzamento relazioni di difesa (2)

- "La Nuova Zelanda è impegnata a fare la sua parte nel contesto dell'alleanza e sono determinato a far sì che la Nuova Zelanda continui ad essere al fianco dell'Australia mentre cerchiamo di far avanzare i nostri interessi comuni e i nostri valori condivisi", ha aggiunto Luxon. Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno concordato di fornire all'Australia una flotta di sottomarini a propulsione nucleare con tecnologia statunitense nell'ambito dell'accordo Aukus, per contrastare la crescente minaccia militare nella regione rappresentata dalla Cina. “Aukus” è un acronimo di Australia, Regno Unito e Stati Uniti. Luxon ha dichiarato che la Nuova Zelanda è interessata a partecipare al Pilastro 2 del partenariato: un impegno tra i tre partner per sviluppare e condividere capacità militari avanzate, tra cui intelligenza artificiale, guerra elettronica e propulsione ipersonica. (Res)