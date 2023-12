Germania: sondaggio, solo 17 per cento dei tedeschi difenderebbe Paese con armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soltanto il 17 per cento dei tedeschi difenderebbe “sicuramente” la Germania con le armi qualora venisse attaccata, mentre il 19 per cento lo farebbe “probabilmente” e il 61 per cento sarebbe contrario “forse o del tutto”. È il risultato di un sondaggio effettuato dall'istituto demoscopico tedesco Forsa per il settimanale “Stern”. Tra quanti non intendono difendere la Germania con le armi, la quota di coloro che non lo farebbero “in nessun caso” è del 40 per cento, pari a circa il doppio della stessa rilevazione effettuata a maggio del 2022. (Geb)