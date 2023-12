Germania: presidente industriali, i nazionalconservatori sono dannosi per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania (Afd) invoca “una svolta all'indietro verso il nazionalismo” e per questo è “dannoso” per il Paese, “per la sua economia, la sua reputazione”, il suo “successo nel contesto globale”. È quanto affermato dal presidente della Federazione dell'industria tedesca (Bdi), Siegfried Russwurm, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al gruppo editoriale Funke. Russwurm ha lanciato l'avvertimento in vista delle elezioni statali che, nell'autunno del 2024, si terranno in Brandeburgo, Sassonia e Turingia, dove Afd è già in vantaggio nei sondaggi. Secondo il presidente del Bdi, “faremmo bene a opporci chiaramente e pubblicamente alle dichiarazioni” dei nazionalconservatori e “affermare con chiarezza che votare per loro non è innocuo”. Afd è infatti “un partito dannoso per il futuro” della Germania e “di tutti noi”. Per Russwurm, infine, i nazionalconservatori sono “un male per questo Paese”, anche perché alimentano “un clima di odio, polarizzazione ed esclusione”. All'opposizione al Bundestag, Afd è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. Le sezioni del partito in Turingia e Sassonia sono classificate come accertate organizzazioni di estrema destra, mentre in Brandeburgo tale considerazione è al livello di sospetto. (Geb)