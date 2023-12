Cina-Russia: conclusa riunione capi di governo, accordi su dogane e supervisione del mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Russia hanno stretto nuovi accordi di cooperazione incentrati su dogane, ispezione, quarantena, supervisione del mercato e altri settori. È quanto emerso al termine della 28ma riunione dei capi di governo, presieduta ieri a Pechino dal primo ministro cinese, Li Qiang, e dall’omologo russo, Mikhail Mishustin. Cina e Russia hanno istituito “un nuovo modello” di relazione internazionale, contraddistinto da un elevato coordinamento, da una profonda fiducia reciproca e da interazioni ad alto livello, ha detto Li, secondo cui è necessario considerare il 75mo anno delle relazioni bilaterali, che cadrà il prossimo anno, come un punto di partenza per rafforzare ulteriormente il partenariato strategico globale. Notando come entrambi i Paesi siano impegnati nel rilanciare il loro sviluppo, Li e Mishustin hanno concordato sull’esigenza di espandere il commercio e la cooperazione agricola, di migliorare gli ambienti imprenditoriali dei due Paesi, di salvaguardare la sicurezza energetica e di rafforzare la connettività. (Cip)