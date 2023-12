Taiwan: parlamento approva legge di bilancio per il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento taiwanese ha approvato una legge di bilancio da 90,9 miliardi di dollari per il 2024, dopo aver tagliato di poco più dell’un per cento la spesa inizialmente proposta dal governo. Il bilancio approvato è il più alto mai registrato, mentre i tagli operati dai parlamentari sono stati leggermente inferiori rispetto agli anni precedenti. Circa il 27,5 per cento della spesa sarà destinata all’assistenza sociale. All’istruzione, alla cultura e alla scienza andranno il 19,5 per cento, mentre il 15,1 per cento sarà destinato allo sviluppo economico. La spesa per la difesa coprirà il 15 per cento del bilancio, il rimborso del debito il 3,7 per cento e la protezione ambientale l’un per cento. (Res)