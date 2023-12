Cina: ministero Esteri, in Europa “crescente xenofobia e razzismo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento europeo dovrebbe smettere di diffondere disinformazione sulla Cina nel campo dei diritti umani, considerati anche “la crescente xenofobia e razzismo, l’attenzione inadeguata ai diritti economici, sociali e culturali” riscontrata negli ultimi anni nei Paesi del blocco. Così il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, ha criticato la proposta di risoluzione del parlamento europeo sul rapimento di bambini tibetani e sulle pratiche di assimilazione forzata nei convitti cinesi in Tibet, presentata lo scorso 13 dicembre. La condizione dei diritti umani in Tibet “è migliore che mai”: i gruppi etnici godono della libertà religiosa e possono praticare la propria lingua parlata e scritta, ha detto Wang, bollando come “disinformazione” i contenuti della risoluzione. (segue) (Cip)