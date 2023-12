Cina: ministero Esteri, in Europa “crescente xenofobia e razzismo” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Invitiamo il parlamento europeo a smettere di servirsi delle questioni legate al Tibet per interferire negli affari interni della Cina e a fermare tutti gli atti che potrebbero minare la fiducia reciproca e la cooperazione con Pechino”, ha aggiunto, rivolgendo un duro attacco agli Stati membri del blocco. “Negli ultimi anni, nei Paesi europei, abbiamo assistito a una crescente violazione dei diritti dei rifugiati e dei migranti, a un aumento di xenofobia e razzismo, a un'attenzione inadeguata verso i diritti economici, sociali e culturali, oltre che al diritto allo sviluppo. Abbiamo assistito ad un'applicazione selettiva e a doppi standard relativamente alla libertà di stampa e al lavoro forzato”. "Se il parlamento europeo è davvero preoccupato per i diritti umani, dovrebbe affrontare innanzitutto i problemi dell'Europa e prestare attenzione alle violazioni in luoghi come Gaza, piuttosto che applicare doppi standard e negligenza selettiva”, ha concluso. (Cip)