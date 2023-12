Cina-Nuova Zelanda: ministro Esteri, nostra politica verso Wellington non è cambiata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante i “profondi e complessi cambiamenti” intervenuti nel panorama internazionale, l’atteggiamento “positivo” della Cina nei confronti della Nuova Zelanda non è cambiato, così come non è cambiata l’importanza dei legami e la complementarietà delle rispettive economie. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, al termine di una conversazione telefonica avuta ieri con il vicepremier e ministro degli Esteri neozelandese, Winston Peters. (Cip)