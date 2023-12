Taiwan: Cina accusa Partito progressista, “intimidisce” funzionari favorevoli al dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha accusato il Partito progressista democratico (Ddp), al governo a Taiwan, di avere “interrogato e intimidito” 41 capi di quartiere che da Taipei si sono recati in visita sull’altra sponda dello Stretto. “Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da persone operanti in diversi settori a Taiwan, che affermano di essere state interrogate, intimidite e ostacolate dalle autorità del Partito progressista democratico e dalle agenzie competenti durante i loro scambi regolari o le visite condotte in Cina”, ha dichiarato la portavoce dell’ufficio di Pechino delegato agli affari di Taiwan, Zhu Fenglian. “Nonostante tale ostruzionismo, la tendenza agli scambi tra le due sponde dello Stretto è inarrestabile”, ha evidenziato in conferenza stampa. (segue) (Cip)