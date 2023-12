Taiwan: Cina accusa Partito progressista, “intimidisce” funzionari favorevoli al dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Taiwan ha intensificato i controlli sugli scambi con la Cina in vista delle elezioni presidenziali e legislative che verranno disputate sull’isola il prossimo 13 gennaio, nel tentativo di evitare ingerenze del Partito comunista. Sinora sono stati registrati 115 casi di ingerenza straniera nelle votazioni, destinate ad inaugurare un nuovo capitolo nelle relazioni intra-Stretto. I 41 capi di quartiere provenienti da cinque distretti di Taipei indagati dalle autorità hanno viaggiato in Cina in gruppi separati a partire dallo scorso giugno, visitando città come Shanghai, Qingdao e Harbin. Il sospetto delle autorità taiwanesi è che il Partito comunista cinese stia finanziando questi viaggi nel tentativo di influenzare i leader locali, incentivandoli a votare per candidati affiliati alla Cina nelle prossime elezioni. (Cip)