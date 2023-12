Imprese: stampa, presidente Tsmc andrà in pensione il prossimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del colosso dell'elettronica Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc), Mark Liu, andrà in pensione il prossimo anno e non si candiderà per un posto nel consiglio d’amministrazione. Lo anticipa il quotidiano “United Daily News”, secondo cui Liu ha designato come successore il vicepresidente dell’azienda, Chung Ching Wei. Liu è entrato a far parte di Tsmc nel 1993, succedendo al fondatore Morris Chang alla presidenza nel 2018. Negli ultimi anni, Liu ha supervisionato la strategia di espansione internazionale di Tsmc, che ha fatto leva sull’apertura di stabilimenti negli Stati Uniti, in Giappone e in Germania. (Res)