Lituania: addetto militare tedesco, problemi per stazionamento della nostra brigata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stazionamento su base permanente di una brigata dell'esercito tedesco in Lituania, operativa dal 2027, costituisce “un enorme problema finanziario” per lo Stato del Baltico, a causa della sua partecipazione ai costi. È quanto afferma l'addetto militare presso l'ambasciata di Germania a Vilnius, il tenente colonnello di artiglieria Konstantin Bellini, in un messaggio confidenziale indirizzato al ministero degli Esteri e alla Cancelleria di Berlino. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel” che ha visionato il testo, l'ufficiale avverte che per la Lituania “il finanziamento delle infrastrutture” destinate alla brigata tedesca solo nei prossimi due anni rappresenta “un enorme problema finanziario”. Bellini aggiunge: “Nei circoli governativi lituani, a porte chiuse vengono espresse preoccupazioni sui finanziamenti in relazione allo stazionamento di una brigata tedesca in Lituania”. Come sottolinea Bellini, a Vilnius vi è la convinzione di dover “pagare esclusivamente per le infrastrutture militari” destinate all'unità, con una partecipazione “soltanto proporzionale” ai costi per gli alloggi. Pertanto, la Lituania non si considera responsabile della costruzione di scuole e asili nido per i figli dei militari tedeschi che, come evidenzia Bellini, andrebbe sostenuta “al 100 per cento dalla Germania”. Il messaggio dell'addetto militare tedesco a Vilnius con una previsione: “La Germania dovrà affrontare difficili negoziati per quanto riguarda il finanziamento delle infrastrutture in Lituania”. (Geb)