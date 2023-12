Repubblica Ceca-Slovacchia: Tokarev (Transneft), senza il petrolio russo non potrebbero esistere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca e la Slovacchia si sono rivolte alle istituzioni europee con la richiesta di mantenere invariate le forniture di petrolio russo: senza di esse non potranno esistere. Lo ha dichiarato il presidente di Transneft Nikolai Tokarev. "Sia la Repubblica Ceca che la Slovacchia ora si sono rivolte a Bruxelles con la richiesta di mantenere questi volumi di forniture di petrolio russo, perché non hanno accesso al mare, non hanno la possibilità di ricevere petrolio da altre fonti", ha ha detto Tokarev in un'intervista all'emittente televisiva "Rossija 24". Tokarev ha sottolineato che la Repubblica Ceca ha la possibilità di ricevere piccole quantità di petrolio attraverso un oleodotto dall'Europa. "Ma in generale è evidente che non possono esistere senza il nostro petrolio", ha sottolineato Tokarev. (Rum)