Malesia: governo vieta attracco navi israeliane, denuncia “crudeltà contro i palestinesi”

- Il governo della Malesia ha annunciato oggi di aver decretato un divieto di attracco nei suoi porti per tutte le navi di proprietà o battenti bandiera israeliana, così come per qualsiasi nave diretta a Israele. L'ufficio del primo ministro malesiano Anwar Ibrahim ha precisato che la decisione ha effetto immediato, e ha caratterizzato il provvedimento come una risposta "alle azioni di Israele che ignorano i principi umanitari fondamentali e violano il diritto internazionale attraverso il massacro in corso e la continua crudeltà contro il popolo palestinese". La nota ufficiale che fa riferimento al conflitto in corso da mesi nella Striscia di Gaza, costato la vita a quasi 20mila persone. (segue) (Fim)