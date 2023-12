Malesia: governo vieta attracco navi israeliane, denuncia “crudeltà contro i palestinesi” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo malesiano ha ricordato in un comunicato che le aziende e le navi registrate a Israele erano state autorizzate ad attraccare nel Paese dal 2005. "Tuttavia, il governo oggi ha deciso di annullare la decisione del precedente gabinetto, e di non permettere alle navi battenti bandiera israeliana di attraccare nel Paese". Il comunicato cita inoltre esplicitamente la compagnia di navigazione globale Zim, con sede in Israele. "Per la cronaca, le navi ZIM attraccavano in Malaysia dal 2002", afferma il comunicato, che annuncia anche “un divieto a qualsiasi nave diretta in Israele di caricare merci nei porti malesi". (segue) (Fim)