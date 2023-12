Malesia: governo vieta attracco navi israeliane, denuncia “crudeltà contro i palestinesi” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Malesia, Paese a maggioranza musulmana, è convinta sostenitrice della causa palestinese e mantiene un dialogo ufficiale con l’organizzazione islamista Hamas, che ha proseguito nonostante l’attacco sferrato da quest’ultima a Israele il 7 ottobre scorso. Come l'Indonesia, il Brunei, il Bangladesh, le Maldive e il Pakistan, la Malesia non riconosce ufficialmente Israele. I passaporti malesiani riportano esplicitamente la dicitura: "Valido per tutti i paesi tranne Israele”, e ai titolari di passaporti israeliani è vietato l’ingresso in Malesia senza una autorizzazione preventiva. La sanguinosa campagna militare intrapresa da Israele a Gaza in risposta all’attacco del 7 ottobre scorso ha posto una crescente pressione politica sul primo ministro malesiano Anwar, che ha personalmente partecipato a diverse manifestazioni pubbliche a sostegno dei palestinesi. Negli ultimi mesi il premier malesiano è stato uno dei leader mondiali più critici nei confronti di Israele e del sostegno degli Stati Uniti a Tel Aviv, nonostante gli Usa siano un importante partner commerciale di Kuala Lumpur. In un discorso al parlamento pronunciato il mese scorso, Anwar ha affermato che il governo manterrà le relazioni con Hamas e "non punirà" il gruppo per l’attacco del 7 ottobre costato la vita a 1.200 persone, per lo più civili. (Fim)