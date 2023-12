Brasile: Agenzia nazionale per energia elettrica autorizza import dal Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale di energia elettrica del Brasile (Aneel) ha autorizzato oggi l'importazione di energia dal Venezuela per lo stato di Roraima, attraverso i sussidi provenienti da una tassa pagata dai consumatori brasiliani nella bolletta di luce. La tassa viene usata per finanziare i combustibili utilizzati dalle centrali termoelettriche per fornire energia alle zone non connesse al Sistema nazionale di distribuzione di energia (Sin), come è il caso di Roraima, una regione situata al Nord del Paese, al confine con il Venezuela. Secondo l’agenzia, la misura consentirà un risparmio per i consumatori della regione, perché l'energia dal Venezuela deve essere commercializzata a un prezzo più basso rispetto a quello delle centrali termoelettriche. Il governo brasiliano aveva annunciato la ripresa dell'importazione di energia la settimana scorsa, dopo quattro anni di rapporti sospesi per motivi di deterioramento dei rapporti bilaterali. A novembre l'azienda Ambar era stata autorizzata dal governo a lavorare nell'importazione di energia della centrale idroelettrica Guri, in Venezuela. Fino a questo momento, l'Ambar è l'unica azienda ad avere l'autorizzazione. (Brs)