Femminicidio: Bonetti, nuova tragedia nel Trevigiano, nostra lotta senza sosta

20 luglio 2021

- La lotta "contro la violenza non può e non deve in nessun modo conoscere sosta". Lo scriv su X la vicecapogruppo di Azione - Per - Renew Europe alla Camera dei deputati, Elena Bonetti. "La serata in cui arriva la notizia della sentenza sul femminicidio di Saman è afflitta dal dolore per quello che apprendiamo di ora in ora su un altro femminicidio, che ancora una volta colpisce il trevigiano. Vanessa aveva denunciato, aveva tutta la vita davanti e così il bambino che aspettava. Avevano diritto a vivere e a essere felici, quel diritto che chi uccide una donna vuol spazzare via", ha scritto Bonetti. (Rin)