Francia: Senato approva legge sull’immigrazione

- Il Senato francese ha approvato la legge sull’immigrazione, con 214 voti favorevoli e 114 contrari. Il testo ora dovrà essere votato dell'Assemblea nazionale. La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, ha annunciato nel pomeriggio il sostegno alla legge, aprendo una crisi di governo. I partiti di sinistra hanno criticato la nuova versione del testo chiedendo ai parlamentari di Renaissance, partito del presidente Emmanuel Macron, di non votare a favore. Tra le fila del governo, alcuni ministri hanno anche minacciato le dimissioni. Al termine di una riunione all'Eliseo, Macron ha deciso che chiederà al Parlamento una nuova delibera nel caso in cui il testo venga approvato con la maggioranza di voti del Rassemblement National. Tra le misure più importanti contenute nella legge, c'è quella che prevede il rilascio di assegni familiari a stranieri regolari solo se questi hanno cinque anni di residenza in Francia o 30 mesi di attività. Agli studenti che vengono da un altro Paese, poi, verrà richiesto il pagamento di una cauzione. I prefetti avranno inoltre maggiori poteri decisionali nel rilascio dei titoli di soggiorno. (Frp)