Giappone-Cina: Fukushima, ambasciatore a Pechino Kusanagi promette negoziati “tenaci”

- Il nuovo ambasciatore del Giappone in Cina, Kenji Kanasugi, ha dichiarato ieri che intende negoziare "tenacemente" con Pechino per risolvere la controversia bilaterale riguardante lo scarico nell’oceano Pacifico dell’acqua decontaminata stoccata per anni dal Giappone nei pressi della nucleare di Fukushima Daiichi, gravemente danneggiata da un terremoto e uno tsunami nel 2011. L'ambasciatore, giunto ieri a Pechino, ha affermato che i due vicini asiatici devono "lavorare costruttivamente basandosi sulla scienza" per trovare un terreno comune nonostante le divergenze in merito al processo di scarico, cui Pechino ha risposto bloccando le importazioni ittiche dal Giappone. Kanasugi ha dichiarato che Tokyo spera di tenere consultazioni tra esperti sulla questione nel prossimo futuro. (segue) (Git)