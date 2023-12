Giappone-Cina: Fukushima, ambasciatore a Pechino Kusanagi promette negoziati “tenaci” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il loro incontro a San Francisco lo scorso novembre, il primo ministro giapponese Fumio Kishida e il presidente cinese Xi Jinping hanno concordato che i due Paesi terranno consultazioni tra esperti sulla questione e costruiranno relazioni "mutuamente benefiche" basate su interessi strategici comuni. Kanasugi ha affermato di ritenere che sia suo compito a Pechino "tentare di organizzare l'ambiente per il dialogo e le consultazioni nell'ampio quadro" indicato dai due leader. Il diplomatico di 64 anni, che è stato ambasciatore del Giappone in Indonesia prima di trasferirsi a Pechino, si è anche impegnato a lavorare per una rapida liberazione di cinque cittadini giapponesi attualmente detenuti in Cina per presunte attività di spionaggio. Tra questi figura un dirigente della compagnia farmaceutica giapponese Astellas Pharma Inc. che le autorità di Pechino hanno detenuto lo scorso marzo e formalmente arrestato in ottobre. Il predecessore di Kanasugi, Hideo Tarumi, ha incontrato il dipendente di Astellas prima della fine del suo mandato triennale questo mese, e il nuovo ambasciatore ha detto che considererà di fare lo stesso, poiché garantire la sicurezza dei cittadini giapponesi è una "priorità assoluta". (segue) (Git)